Bakan Varank, Erzurum’da süt ürünleri tesisini açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Palandöken Belediyesi'nin desteğiyle Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Maksut Efendi Mahallesi'nde, Süt Ürünleri Üretim Tesisi kuruldu.

Tesisin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptı. Açılış kurdelesine keserken konuşan Bakan Varank, tesisi özellikle görmek istediğini belirterek, buranın, mahalledeki süt üreticilerinin sütlerini katma değerleri haline getiren, kadınlar kooperatifiyle yeni istihdam olanakları sağlayan verimli tesis olduğunu söyledi.



"DEĞERLİ PROJELERİ ÇALIŞIYORUZ"



Açılışın ardından tesiste incelemelerde bulunan Bakan Varank, kooperatif üyesi olan ve aynı zamanda tesiste çalışan kadınlarla sohbet etti. Tesiste üretilen tereyağı, civil peynir ve lor gibi süt ürünlerini tadan Bakan Varank, şunları kaydetti: "Bu tesis, Üreten Kadınlar Kooperatifi'nin daha önce geleneksel metotlarla ürettikleri peynir, tereyağı gibi ürünleri daha hijyenik, standartlara uygun, pastörize şekilde ürettiği bir tesis. Burası günlük 5 ton süt işleme kapasitesine sahip. 12 kooperatif üyesi kadının istihdam edildiği, her gün çevrede 85 aileden süt toplayan bir tesis. Burası hayvancılıkla uğraşan bir köy. Daha önce kendi evlerinde kullandıkları sütleri her gün araçlar topluyor.

Buraya getiriyor burada da hijyenik şartlarda Erzurum'un geleneksel peynirlerini üretiyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgesel kalkınmadan sorumlu bir bakanlık. Bölgelerde, şehirlerde, ilçelerde ekonomiye etki edecek hangi değerli proje varsa bu projeyi çalışıp beraberce uygulamaya alıyoruz. Burada da Palandöken belediyemiz ile birlikte böyle bir tesisin iş yapabileceğini gördük, bu tesisi inşa ettik. Tarım ve hayvancılık çok ciddi bir alan. Bu alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kalkınma ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdare'mizle Erzurum'u desteklemeye devam edeceğiz."