Bakan Varank: Evlatlarımızı dünyanın trendlerine uygun bir şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Molla Yegan Çocuk Üniversitesinin açılışında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Yıllardır yürüttükleri hizmet siyasetinin en güzel örneklerinden birinin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Varank, "Burası Yıldırım Beyazıt Külliyesi'nin bir parçasıydı. Tarihte burada alimler, devrin bilim insanları, dünyanın geleceğini etki edecek bilimsel çalışmalar, ilmi faaliyetler yürütüyorlardı. İşte o medresenin bir parçasını bugün aslına uygun bir şekilde Yıldırım Belediyesi, valiliğimizin de katkılarıyla restore etti. Aslına uygun bir şekilde inşallah burası bundan sonra faaliyet göstermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Varank, Bursa'nın bir medeniyet kenti olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Böyle bir mekanı geçmişle geleceği buluşturacak şekilde restore eden, içerisindeki faaliyetlerle geleceği hedefleyen bir hale getiren belediye başkanımıza ben en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Biz 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi kalkındırmanın hep geleceğe bakmanın derdinde olduk. Onun için de evlatlarımızı dünyanın trendlerine uygun bir şekilde yetiştirmek, onlara ihtiyaç duydukları becerileri, donanımı kazandırmak için de gerek merkezi hükümetimizle, gerek belediye başkanlarımızla önemli işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bilim merkezleri açıyoruz. Dene, yap, teknoloji atölyeleri açıyoruz. Bilim fuarları düzenliyoruz. İşte Molla Yegan Çocuk Üniversitesi gibi evlatlarımızın burada geleceğin teknolojilerini öğrendikleri robotikten kodlamaya, malzemeden tasarıma kadar farklı bilgilerle kendilerini yetiştirdikleri bilim merkezlerini açıyoruz."