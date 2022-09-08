Bakan Varank: Fındık kurutma aracı Giresun’da çiftçilerimizle birlikte olacak

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Innofood Projesi ile AB ve Türkiye'de daha katma değerli yiyecek ve içecek ürünleri geliştirileceğini aktaran Bakan Varank, "Giresun'daki GATAM da bu projenin bir parçası. Bölgenin en büyük test ve analiz laboratuvarı şu anda kuruluyor. Makine, ekipman ve teçhizatlar da kurulum aşamasında. Fındık kurutma aracını da bu proje kapsamında Giresun Ticaret Borsası ile birlikte geliştirdik. Bu aracın özelliği, güneş panelleriyle, elektrikli bir şekilde yani yeşil, çevreye saygılı bir şekilde fındığı kurutması. Bu da Türkiye'de bir ilk. Bu aracı da bu sene arkadaşlarımız kullanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

"GATAM VE KURUTMA ARACINA, AB İLE BİRLİKTE YAKLAŞIK 9,5 MİLYON EURO DESTEK VERDİK"

Fındıkla ilgili çalışmalara destek vermeye devam ettiklerine değinen Bakan Varank, "GATAM ve kurutma aracına, AB ile birlikte yaklaşık 9,5 milyon euro destek verdik. Fındık kurutma aracı Giresun'un köylerinde mahallelerinde çiftçilerimizle birlikte olacak. Toplanan fındıkların çok daha kısa sürede kurutulmasını sağlayacak ve kurutulan fındıkların analizleri yapılıp lisanslı depolara konulmasını sağlayacak" dedi.