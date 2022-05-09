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Giriş Tarihi: 9.5.2022 11:47

Bakan Varank Gemlik'teki TOGG tesinini havadan görüntüledi

Bakan Varank Gemlik’teki TOGG tesinini havadan görüntüledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim..." notuyla TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden üretim tesisinin havadan görüntüsünü paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından bir TOGG mesajı paylaştı.

Bakan Varank, "Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak." dedi.

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Bakan Varank Gemlik'teki TOGG tesinini havadan görüntüledi
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