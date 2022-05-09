Bakan Varank Gemlik’teki TOGG tesinini havadan görüntüledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından bir TOGG mesajı paylaştı.
Bakan Varank, "Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak." dedi.
Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim...— Mustafa Varank (@varank) May 9, 2022
Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor.
Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak.#Togg #YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/XtmmSM6W7K