Bakan Varank: Gençlerimize kabiliyetlerini geliştirme şansı veriyoruz

'1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU OLDU'

Her sene Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalara ilginin arttığını ifade eden Bakan Varank, "Tabii bu yarışmalar gerçekten dünyanın gelecekte ihtiyaç duyduğu teknoloji alanlarına yönelik bizim tasarladığımız yarışmalar. Bu yarışmalar insansız su altı araçlarından, savaşan İHA yarışmalarına kadar 41 farklı kategoride düzenlendi. Tüm Türkiye'den 300 binden fazla takım, 1 milyonun üzerinde genç arkadaşımız, uluslararası takımlar da dahil olmak üzere bu yarışlara katılmak için başvurdu. Biz bu yarışmaları düzenliyoruz. İnşallah İstanbul'da bu yarışmalarda birinci olan kardeşlerimizin ödüllerini kendilerine takdim edeceğiz. Buradaki arkadaşlarımız kazandıkları başarılara göre de İstanbul'a gelecekler. Orada kendi teknolojilerini tüm Türkiye'den Teknofest'e katılan vatandaşlarımıza sergileme imkanına sahip olacaklar. Birincilerde inşallah ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden teslim alacaklar" dedi.

'EN ÖNEMLİ YATIRIMIN GENÇLERE VE İNSANLIĞA YAPILAN YATIRIM'

Düzenlenen yarışmaların ülke gençliğine büyük katkısı olduğunu anlatan Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Biz en önemli yatırımın gençlere ve insanlığa yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Onun için de Teknofest'te her yıl hem yarışma kategorilerimizi artırıyoruz hem de daha fazla gencimizi bu yarışmalara dahil etmek üzere bu yarışmaları tanıtıyoruz. Onlara desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de teknoloji yıldızı gençler yetiştirmek üzere uyguladığımız farklı programlar var. Türkiye'nin 81 ilinde 100 dene yap teknoloji atölyesi açtık. Burada ortaokul ve lise seviyesinde evlatlarımıza robotikten kodlamaya kadar teknoloji eğitimleri veriyoruz ama önümüzdeki dönemde yeni bir başlangıç yapacağız. Teknofest atölyelerini Türkiye'nin dört bir tarafında yaygınlaştıracağız. İşte Teknofest'e katılacak gençlerimiz de bu Teknofest atölyelerine gelip hem takım arkadaşlarıyla beraber çalışabilecekler. Oralarda kendilerine vereceğimiz mentörlükten malzeme desteğine kadar farklı desteklerimizden faydalanarak Teknofest yarışmalarına çok daha iyi bir şekilde hazırlanabilecekler."