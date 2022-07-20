Bakan Varank: Güneş panelleri arttıkça inverter yatırımları da artacak

TÜRK MÜHENDİSLERDEN OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ

Varank, işletmenin robotlarla inverter kaynak makinelerinin beraber çalışma, haberleşme ve otomasyonuyla ilgili çalışmalar da yürüttüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu otomasyon da dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak. Biz daha önce hep belli ülkelerin modellerini kendimize kopyalamaya çalıştık. İşte endüstri 4.0. Aslında Almanya'nın bir markası ama biz dijitalleşme dediğimizde bugün firmalarımız elektronikte yüksek teknolojili ürünleri kendileri üretebiliyorlar. Bunların dijitalleşmesiyle, otomasyonuyla ilgili çözümleri de burada mühendislerimiz kendileri geliştirebiliyorlar. Türk sanayisinin nereye geldiğini görmemiz ve buna göre eğer KOBİ'lerimiz dijitalleşecekse, endüstriyi dijitalleşerek daha verimli hale getireceksek işte bunun gibi yerli çözümleri de sanayiye uygulamamız lazım. Bu manada firmamızın yaptığı bu çalışmalar da çok değerli."

Bakan Varank, daha sonra Kolarc ürünlerini kullanan işletmelerin yetkililerini telefonla arayarak ürüne dair görüşlerini sordu. İşletme sahiplerinden biri Bakan Varank'a "Ben bu makineler için gerçekten mücadele verdim. Hep dışarıdan geliyordu. Hem ucuz aldık hem en iyiyi, en kaliteliyi aldık. Çok memnunuz. Eskiden paramız dışarıya gidiyordu şimdi milli ve yerli ne kadar güzel." değerlendirmesinde bulundu.

"İNSAN KAYNAĞINA GÜVENELİM"

Kolarc Genel Müdürü İlker Olucak da Türkiye'de güç elektroniği alanında ilkleri gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"40'tan fazla mühendisimiz, 200 çalışanımızla şu anda Türkiye'de kendi alanında ilk firmayız. Sektörde kaynak makinesi ile inverteri aynı anda üreten örnekler var. Bunların dünyada ulaştıkları hedefleri ve rakamları biliyoruz. Uluslararası bu hedefleri kendi hedeflerimiz kabul ettik. Biz de bunlardan aşağı kalmayacak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde bütün adımları hızla atıyoruz."

Bakan Varank'ın "Muhalefetin bir söylemi var diyorlar ki 'Türkiye'de üretim yok, fabrika yok.' Sen bu söyleme ne dersin?" sorusu üzerine Genel Müdür Olucak, "Kendimize güvenimizle ilgili bir sorunumuz yok. Herkesin de insan kaynağımıza güvenmesi gerekiyor. İnandığımızda emeğimizi verdiğimizde hakkını vererek çalıştığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok." yanıtını verdi.