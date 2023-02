Bakan Varank: İHA ve SİHA’ları satın almak için ülkeler sıraya girmiş durumda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı Diplomat Akademi Kampı'nda yaptığı konuşmada, "İHA ve SİHA'ları satın almak için ülkeler sıraya girmiş durumda" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'na ziyaret gerçekleştirdi. Kampa katılan öğrencilerle bir araya gelen Bakan Varank, bakanlığının vizyonunu anlattı. Bakan Varank, bütün global markaların Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini kaydederek, "Türkiye, savunma sanayi alanında önemli bir ivme yakaladı. İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarımızı (SİHA) satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda" diye konuştu.



SÜRPRİZ ZİYARET



Bakan Varank, açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı 7. Tematik Kış Kampları çerçevesinde düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdundaki kampta öğrencilere hitap eden Bakan Varank, bakanlığının faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgiler vererek güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.



"TURİSTİK BİR SEYAHAT DEĞİL, UZAYDA DENEYLER YAPILACAK"



Bakan Varank, Türkiye'nin Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Varank, Türkiye Uzay Ajansının, Milli Uzay Programı'nı yürüten bir kuruluş olduğunu belirterek, "Burada Türkiye'nin uzay kabiliyetlerini arttırmak için farklı programlar uyguluyoruz. Bunlardan biri de Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk vatandaşının gönderilmesi. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek vatandaşlarımızın isimlerini açıklayacak. Turistik bir seyahat için değil istasyona giderek burada Türkiye'de geliştirilmiş ama uzay ortamında test edilmesi gereken deneyleri orada hayata geçirecekler. Ay yıldızlı al bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda taşımış olacaklar" dedi.



"UZAY YARIŞINDA GERİDE KALMAYACAĞIZ"



Bakan Varank, Türkiye'yi uzay yarışında geri bırakmamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, "Şu anda diplomasi başlığı altında konuşuyoruz ama baktığınızda uzay, diplomasinin en önemli alanlarından bir tanesi. Şu anda dünya, ülkelerin uzaydaki hak ve menfaatlerini konuşuyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler 'de 'Ülkeler uzayda nasıl bir araya gelecek, nasıl uzay hukukunu hayata geçirecek' bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var" diye konuştu.



İHRACATIN YÜZDE 95'İ SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN



Türkiye'nin üretim altyapısı olarak bölgesinin en önemli ülkelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Varank, "254 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke. İhracatımızın yüzde 95'ini de sanayi ürünleri oluşturuyor. Üreterek satabilen bir ülkeyiz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye'nin bu üretim altyapısı hem bölgesinde hem dünyada Türkiye'yi farklı bir konuma taşıdı. Şu anda bütün global markalar Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyor. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz müthiş bir ivmeyle hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.



"TEKNOLOJİ, TÜM SEKTÖRLERİ DİKEY KESEN BİR ALAN"



Varank, sanayi politikalarından sorumlu bir bakanlık olduklarını ve Organize Sanayi Bölgeleri kurduklarını vurgulayarak, "Şirketlere teşviklere veriyoruz. Bunun yanında bakanlığımızın bağlı bir kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü ile hem ulusal standartları belirliyoruz. Uluslararası belgelendirme faaliyetleri yapıyoruz. Teknoloji, tüm sektörleri dikey kesen bir alan. Teknolojiyle iç içe olmayan hiçbir konudan bahsetmemiz mümkün değil. Diplomasi de aslında bunlardan bir tanesi. Biz Türkiye'de teknoloji politikalarından ve bunların uygulamalarından sorumlu bir bakanlığız" açıklamalarında bulundu.



"GENÇLERE VE ŞİRKETLERE AR-GE DESTEĞİ VERİYORUZ"



Fikirlerini ticarileştirmek isteyen gençler başta olmak üzere şirketlere Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) destekleri verdiğini belirten Varank, "Yine şirketler kendi bünyelerinde AR-GE, tasarım yapıyorlarsa bunları destekliyoruz. Türkiye'de AR-GE ile ilgili bütün alanlarda sorumlulukları var. Genç bir arkadaşımızın üniversitede yaptığı araştırmanın desteklenmesinden dünyanın en büyük teknoloji, havacılık ve uzay festivali Teknofest'in düzenlenmesine bakan bir yön var. Üniversitedeki araştırmalar, hocalarımızın yazdığı makaleler, yurt dışında yapılan çalışmalar ile ilgili verdiğimiz destekler var" dedi.



"GENÇLERİN BİR NUMARALI BAKANLIĞI"



Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gençlerin bir numaralı bakanlığı olduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir faaliyetindeyiz. İçinde gençlik geçiyor. Gençlerimizle ilgililer. Ama ben Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak her zaman şunu söylüyorum. Biz aslında gençlerin bir numaralı bakanlığı olarak kendimizi görüyoruz. Burslarımızla, desteklerimizle biz genç arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların hayatına dokunacak ne varsa bunlarla ilgili emin olun bakanlımızda mutlaka bir başlık vardır. Kalkınma Ajansımızın hayata geçirdiği bir web sitesi var. Diyelim ki bir fikriniz var. 'Acaba buna devlet destek veriyor mu?' diye araştırdığınızda girip bunun bilgisini alabileceğiniz, soru sorduğunuzda bir uzmandan bunun bilgisini alabileceğiniz bir portal, "yatirimadestek.gov.tr" Bu web sitesinden herhangi bir destek, bu burs da olabilir, yatırım kredisi de. Farklı Avrupa Birliği (AB) programları da olabilir. Eğer bir fikriniz varsa, eğer kendinize güveniyorsanız, 'Ya ben sosyal medyada şöyle bir şey gördüm bu alanlara yönelebilir miyim?' diye düşünüyorsanız bilgi edinebileceğiniz bir site" diye konuştu.



"İHA'LARDA BİR NUMARALI ÜLKE KONUMUNA GELDİK"



Bakan Varank, Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli bir ivme yakaladığını söyledi. Varank, İHA ve SİHA'ları satın alabilmek için ülkelerin sıraya girmiş durumda olduğunu belirterek, "Her gelen uluslararası heyet, 'Bizi BAYKAR'ın fabrikasına götürün.' diyorlar. Neden? Biz sahada oyun değiştirici bir teknolojiyi Türkiye olarak geliştirdik. Bunu üretiyoruz. Bunun etkilerini de her alanda görebiliyoruz. Ülkeler, İHA alanıyla ilgilenmezken biz Türkiye olarak İHA alanına yatırım yapmaya başladık. Yani doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmaya başladık. Eğer doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız emin olun başarısız olma şansınız yok. Biz doğru zamanda İHA teknolojisine yatırım yaptığımız için dünyada İHA'larda bir numaralı ülke konumuna geldik. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'yi büyük bir değişim ve dönüşümle bölgesinde önemli bir güç haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Varank, konuşmasının ardından üniversite öğrencileriyle birlikte yemekhanede karavana sırasına girdi. Öğrencilerle fotoğraf çektirip birlikte yemek yedi. Bir gencin ricasını geri çevirmeyen Bakan Varank, telefonu eline alarak 3 binin üzerinde gencin bulunduğu sosyal mesajlaşma grubuna, sürpriz bir video mesaj gönderdi. Varank, görüntülü mesajında kamptaki öğrencilere başarılar diledi. Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile de telefonda görüşerek gençlerin selamını iletti.