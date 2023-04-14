Bakan Varank: İMECE’yi birkaç gün içinde uzaya göndereceğiz

Bursa 2'nci bölgeden AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 28'inci Dönem AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Bursa'ya geldi.

Cuma namazını Ulucami'de kılan Varank, cami çıkışında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yerli ve milli gözlem uydusunun uzaya fırlatılmasının hava şartları nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Türkiye'nin metrealtı çözünürlükte yerli ve milli gözlem uydusunu fırlatma programını hava durumu sebebiyle bugün başaramadık. Birkaç gün içerisinde yerli ve milli uydumuzu uzaya göndereceğiz. Biz 21 yıldır bu ülkede taş üzerine taş koymanın, teknolojiye yatırım yapmanın, üretime yatırım yapmanın derdinde olan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bütün arkadaşlarımızla gayret gösteriyoruz" dedi.



YERLİ OTOMOBİL TOGG İLE GELDİ



Seçim bölgesi olan Bursa'ya, yerli otomobil Togg ile gelen Bakan Varank, aracın üretim sürecini, muhalefete rağmen başlattıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:



"Bugün buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Sadece şunu hatırlamanızı rica ediyorum. Biz bu otomobili yapacağımızı ilan ettikten sonra, muhalefet bizi nasıl yolumuzdan çevirmeye çalıştı, nasıl moralimizi bozmaya çalıştı, kamuoyu bunu gayet iyi biliyor. Biz aracı tanıttık, 'Fabrikası nerede?' dediler. Fabrikasının temellerini attık, 'Bitiremezsiniz' dediler. Açılışını gerçekleştirdik, 'Yalan söylüyorsunuz, bu araçlar yurt dışından geliyor' dediler. Şimdi Togg yollarda, bakan arkadaşlarımız Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanıyorlar. Yıllarca bu ülkede vatandaşlarımız, 'Niye başka ülkenin araçlarını makam aracı olarak kullanıyorsunuz?' diye sordular. Şu anda bakan arkadaşlarımız, Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanıyorlar. Onların yapamazsınız dediği, yaptırmayız dediği ne varsa biz onları yapa yapa, bu mücadeleyi vere vere bu günlere geldik. Bundan sonraki dönemde de vatandaşlarımızın desteğiyle Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Türkiye, bölgesinde sözü dinlenen bir ülke olarak yoluna devam edecek. Kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olacak. Sözü dinlenen bir ülke olacak. Bunu yapmanın yolu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sıkı sıkı bir araya gelmek, ay yıldızlı bayrağımızın altında bu mücadeleyi vermekten geçiyor."