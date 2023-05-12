Bakan Varank: İnovasyonun hamisi bir bakanlık olarak akıllı şehirciliği çok önemsiyoruz

"GENÇLERİ YAZILIM KONUSUNDA DESTEKLİYORUZ"

Her şeyin temelinde insanın olduğunu vurgulayan Varank, "Akıllı şehircilik teknolojileri, ürünleri kendi kendine ortaya çıkmıyor, uzaydan da gelmiyor. Dolayısıyla bunları geliştirecek olan yeni insan. Burada insan kaynağına yatırım yapmak üzere de çok farklı uygulamalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye'de daha fazla yazılımcı yetiştirebilmek için farklı uygulamaların olduğuna işaret ederek, "Bunlardan biri 42 okulları. Tamamen bir eğitmen olmadan kendi kendinize sıfırdan yazılım öğrendiğiniz, hiçbir okul mezunu olmasanız bile ilkokul diploması da dahil sadece matematik zekanızı ölçen, algoritmik zekanızı ölçen bir teste girerek katılabildiğiniz bir okulla biz 3 senede sizi yazılımcı olarak yetiştiriyoruz. Hoca yok, eğitmen yok. Ders saatiyle ilgili yoklama yok ama gençlerimiz kendinden beraber öğrenme, birbirinden öğrenme metoduyla ve oyunlaştırılmış bir sistemle, proje bazlı bir sistemle yazılım öğreniyorlar. Ortalama 2,5 senede mezun olan arkadaşlarımızın iş bulma garantisi de yüzde 95. İşte bunun gibi çok farklı destekleri biz gençlerimize veriyoruz." ifadesini kullandı.

Açık kaynak platformuyla Türkiye'nin ihtiyacı olan yazılımların açık kaynak temelli geliştirilmesini sağladıklarını aktaran Varank, gençleri bu işlerin odağına çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Varank, şehir kuluçkalarının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kuluçkalar, ön kuluçkalar, bunun gibi mekanları kurarak gençleri buraya çekmek, ticarileşebilecek fikri olan gençleri desteklemek, onlara bir masa vermek, bir bilgisayar vermek ama bunun yanında onları yönlendirecek, liderlik edecek. Bir şirket nasıl kurulur, bir iş nasıl iş planı çıkarılır; bunları öğretecek. Kaynak nasıl bulunur, fon nasıl bulunur, projelere nasıl başvurulur, bunun gibi bir iş nasıl aslında farklı paketlenirse daha iyi satar? Bunları da gösterecek mentorlarla bu tip şehir kuluçkaları gençleri bu işlere yönlendirmek için en önemli alanlardan biri. İşte biz aslında 21 senedir bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz iktidar olduğumuzda bu ülkede sadece 2 teknopark vardı. Bu 2 teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu. Bugün Türkiye'de 98 teknopark var, 8 binden fazla firma var, 90 bin araştırmacı teknoparklarda çalışıyor. İşte bir yandan bu altyapılara yatırım yaparken ama aynı zamanda işte gençleri bu alanlara yönlendirecek faaliyetler yapıyoruz."

Bakan Varank, TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon gencin katıldığını, bunun dünyada örneğinin az bulunduğunu belirtti.