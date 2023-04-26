Bakan Varank: İş dünyamızın taleplerini ortak akılla çözeceğiz

Başkan Burkay, sanayideki dönüşümünü büyük ölçüde tamamlayan, tarihi projelerle milli teknoloji hamlesinin en önemli aktörleri arasında bulunan Bursa'nın son yıllarda hizmete açılan dev ulaşım projeleri sayesinde de küresel ticaret ağında artık çok daha güçlü bir çekim merkezi potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Tüm bunlara mukabil Bursa'nın son 4-5 yıldan bu yana 25 milyar dolarlık dış ticaret hacmini aşmakta zorlanan bir kent olduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, bunun temel nedeninin planlı sanayi alanlarının yetersizliği olduğunun altını çizdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şunları kaydetti:

"Rekabet içinde olduğumuz şehirler aldıkları sanayi yatırımlarıyla Bursa'yı 2022 yılında ihracat sıralamasında üçüncülüğe hatta bazı aylarda dördüncülüğe kadar çekti. Bugün gereken adımları atmazsak Bursa, birçok şehrin yaşadığı sorunlarla baş başa kalacak ve gelecek 10-15 yıl içinde ihracatta belki ilk 10 sıraya bile girmeyi başarı sayacaktır. Bu da her birimize, bu şehre ve gelecek nesillere karşı tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. Orta ihracat tuzağı olarak tanımladığımız bu kronik sorundan kurtulmanın yolu ise mekânsal planlamadır. Organize Sanayi Bölgeleri, Organize Ticaret Bölgeleri, lojistik merkezleri ve serbest ticaret bölgeleriyle daha yaşanılabilir bir şehir, rekabetçi kimliğini geliştiren ve fırsatlara odaklanan firmalarımızla çok daha güçlü bir Bursa hedefliyoruz."

KOBİ OSB PROJESİ

Bursa'da BEBKA'nın hazırladığı rapora göre kent içinde kalan sanayi sicil belgesine sahip 8 binden fazla üretim tesisi bulunduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, söz konusu firmaları KOBİ OSB mantığıyla planlı sanayi alanlarına taşımak istediklerini söyledi. 4 bini aşkın firmanın mevcut üretim alanından çıkmayı taahhüt ettiğini dile getiren Başkan Burkay, "KOBİ OSB Projesi ile deprem riskinin en yüksek olduğu kentlerden biri olan Bursa'da işletmelerimizin planlı, modern ve güvenli alanlara taşınmasını sağlayacak. Bu firmalarımızın taşınmasıyla şehir içinde kentsel dönüşümün sağlıklı işlemesine imkan oluşturacak en az 15 milyon metrekarelik alan ortaya çıkacak. Gerek konutlarımız gerekse de imalat sanayimizin ve ticaret alanlarımızın nitelikli dönüşümü için bu alanları da değerlendirme fırsatına kavuşacağız. Planlı sanayi alanlarına geçen firmalarımız ayrıca ölçek ekonomisine uygun ve kapasite artışlarına imkan sunan bir yapıda faaliyet gösterecek. Bu da işletmelerimizin kent ve ülke ekonomimiz için daha fazla değer üretmesini sağlayacak" diye konuştu.

Bursa'da başta karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi taşımacılık ağlarıyla entegre, depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulduğu lojistik merkezlerin kurulmasını hedeflediklerini belirten İbrahim Burkay, "Bu merkezlerimizle, işletmelerimizin operasyonel ihtiyaçlarına çözüm üretirken, Bursa'mızın olağanüstü şartlar karşısında hızlı refleks verme kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede firmalarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun, geri dönüşüm alanları, ileri arıtma ve atık bertaraf tesisleri ile yeşil sanayi alanlarının bulunduğu modern yapıda lojistik merkezlerin kurulması için talep toplama sürecini de başlattık" dedi.

Bursa iş dünyası temsilcilerine seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık dönemi boyunca iş dünyası ile sık sık bir araya geldiklerini ve istişareye ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Bursa'nın şu anda bulunduğu konumdan çok daha ileri gitme potansiyeline sahip bir kent olduğunu ifade eden Varank, "Ekonomik ve ticari açıdan Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Bursa'nın bölge ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıları var. Milli ve yerli otomobilimiz TOGG burada. TOGG'un bu şehre kazandıklarını en iyi iş dünyamız bilir. Biz TOGG ile büyük bir değişim ve dönüşümü bu şehre kazandırdık. Şimdi ise batarya teknolojilerini de Bursa'ya kazandırdık" şeklinde konuştu.

TOGG'un tedarikçileriyle ve mühendislerin geliştirdiği teknolojilerle yerli ve milli araç olduğunu kaydeden Mustafa Varank, bu projenin Bursa'nın kapasitesinin de bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Batarya yatırımıyla Bursa'yı çok daha farklı bir noktaya getireceklerini kaydeden Varank, "Otomotiv, tekstil, makine, gıda üretimi ve ihracatında Türkiye'nin lokomotifi bir şehiriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bursa'yı güçlü bir şekilde destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İNSAN KAYNAĞI BUNA MÜSAİT. BURADAKİ ÜRETİM KÜLTÜRÜ BUNA MÜSAİT"

Bakan Varank, BTSO'nun öncülük ettiği TEKNOSAB'ın Bursa'nın sanayideki dönüşümüne liderlik edecek bir proje olduğunu belirterek, "TEKNOSAB'ı yakından takip ediyorum. Sadece Bakan olarak değil danışmanlığım döneminden itibaren bu proje sağlıklı yürüsün, herkesin içine sinecek şekilde bu şehre katkı sağlasın diye bu projeye elimden geldiğince destek vermeye çalıştım. Şu anda Bursa'nın sanayisi ve lojistiğiyle ilgili yatırımlarla ilgili birtakım eksikliklerin olduğunun da farkındayız. Çevre planlaması, yollar, ilave alan ihtiyacı, iş gücü teminindeki sıkıntılar, tren, liman ve otoyol bağlantıları, bunların hepsinin biz farkındayız. Bunların hepsini de ortak akılla el ele vererek, samimiyetle beraber çözeceğiz. Hiç endişeniz olmasın" dedi.

Bakanlık olarak lojistik merkezleri, ilave yatırım alanları, şehrin içerisinde sıkışıp kalmış sanayi tesisleri gibi konu başlıklarının her zaman gündemlerinde olduğunu dile getiren Varank, "Hep beraber oturacağız, çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, valimizle, milletvekili arkadaşlarımızla sanayicilerimizde, iş insanlarımızda bunların hepsine çözümler geliştireceğiz. Ben gerçekten Bursa'nın potansiyeline inanıyorum. Burası sadece Türkiye'de örnek bir şehir değil. Avrupa'nın üretimde örnek gösterilen şehirlerinden bir tanesi olabilir. İnsan kaynağı buna müsait. Buradaki üretim kültürü buna müsait" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, örnek projelerin merkezi olan BTSO'nun ticaret ve sanayi alanında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.