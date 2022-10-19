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Giriş Tarihi: 19.10.2022 17:10 Son Güncelleme: 19.10.2022 17:12

Bakan Varank, İsrailli mevkidaşı Barbivai ile görüştü

DHA
Bakan Varank, İsrailli mevkidaşı Barbivai ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık'ta, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Barbivai ile görüştü. Sanayi ve teknoloji başta olmak üzere ekonomik alanda ilişkileri güçlendirecek konuların ele alındığı toplantıda, teknoparklar, Ar-Ge ve Avrupa Birliği programlarına başvurularda iş birliği konuları görüşüldü.

Bakan Varank'ın İsrailli mevkidaşı Barbivai ikili görüşmesinin ardından, heyetler arası toplantı düzenlendi. Görüşmede, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian ile İsrail Ticaret Temsilcisi Ohad Cohen de yer alırken Türk heyetinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hazır bulundu.

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Bakan Varank, İsrailli mevkidaşı Barbivai ile görüştü
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