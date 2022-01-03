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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Varank, Kasım 2021 dönemine ilişkin yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi
Giriş Tarihi: 3.1.2022 09:29

Bakan Varank, Kasım 2021 dönemine ilişkin yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi

AA
Bakan Varank, Kasım 2021 dönemine ilişkin yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Yatırım, üretim, istihdam, ihracat" notuyla yaptığı paylaşımında, geçen yılın kasım ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi. Varank, Kasım 2021 döneminde düzenledikleri 1196 teşvik belgesiyle 39 bin 170 kişiye istihdam sağlayacak 27,8 milyar liralık yatırımı destekleme kararı aldıklarını belirtti.

Bakan Varank, Kasım 2021 döneminde düzenledikleri 1196 teşvik belgesiyle 39 bin 170 kişiye istihdam sağlayacak 27,8 milyar liralık yatırımı destekleme kararı aldıklarını belirterek, "2021'in 11 ayında düzenlenen belge sayısı yüzde 14,7, öngörülen istihdam ise yüzde 11,7 oranında arttı." ifadesini kullandı.

Belge sayısındaki artışa ve istihdamda sağlayacağı artışa dikkati çeken Varank, "Kasım 2021'de düzenlediğimiz 1196 teşvik belgesiyle 39 bin 170 kişiye istihdam sağlayacak 27,8 milyar liralık yatırımı destekleme kararı aldık. 2021'in 11 ayında düzenlenen belge sayısı yüzde 14,7, öngörülen istihdam ise yüzde 11,7 oranında arttı." değerlendirmesinde bulundu.

YAPILACAK YATIRIMLARDA İMALAT SANAYİSİ İLK SIRADA

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, geçen yıl kasımda düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen yatırımların yüzde 48,1'i imalat sanayisi, yüzde 36,9'u hizmetler, yüzde 9,4'ü enerji, yüzde 3,8'i madencilik, yüzde 1,8'i tarım sektöründe yer aldı.

Söz konusu dönemde düzenlenen teşvik belgelerine göre tutar bakımından en fazla yatırımı 1. ve 2. bölgeler çekti. Öte yandan, Kasım 2021'de düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen sabit yatırım tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 azaldı.

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Bakan Varank, Kasım 2021 dönemine ilişkin yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi
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