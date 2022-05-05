Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, İstanbul'da eğlence sektörüne yönelik yüksek teknolojili sanal ve artırılmış gerçeklik programları ile mekanik hareket simülatörleri üreten DOF Robotics'i ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'dan şirketin faaliyetleri hakkında bilgi alan Varank, sanal gerçeklik gözlüğü takarak DOF Robotics'in geliştirdiği platformu test etti. Bakan Varank, şirketin eğlence sektöründe mekaniği ve sanal gerçekliği birleştirerek yüksek teknolojili üretim yapıp, bunları ihraç ettiğini söyledi. DOF Robotics'in geliştirdiği ürünlerin tüm dünyada eğlence sektöründe, tematik parklarda kullanılan bir teknoloji olduğuna işaret eden Varank, "Burada firmamız kendi geliştirdiği, tasarladığı, bakanlığımızın desteklediği Ar-Ge merkezinde projelerini oluşturduğu ürünlerini üretiyor ve daha sonra dünyanın her tarafına ihraç ediyor" diye konuştu.