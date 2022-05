Bakan Varank: Katma değerli üretimde büyük ivme yakaladık

"BÜYÜK BİR İVME YAKALADIK"



Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek isteyen bir iktidar olduklarını söyleyen Varank, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha katma değerli ürünleri geliştirip, üretmekte büyük bir ivme yakalamaya başladığını söyledi. Yakın zamanda ziyaret ettikleri bir animasyon stüdyosunun da dünyanın her tarafına animasyonlar sattığını anımsatan Varank, "Bugün eğlence sektöründe DOF Robotics firmasının geliştirdiği kreatif ürünleri gördük. Dünyada eğlence, animasyon sektöründe lisans haklarına sahip büyük firmalar bu lisanslarını böyle bir şirkete kullandırıp, dünyanın her tarafına eğlence aletlerinin satılmasına imkan veriyorlar. Dolayısıyla bir noktaya gelmişiz diyebiliyoruz. Bu alanda Türkiye'de üretim yapan farklı firmalarımız da var. Eğlence sektöründe, su dünyasında ya da tematik parklar dediğimiz hız treni dünyasında ciddi üretim yapan firmalarımız var. DOF Robotics'in böyle bir kabiliyeti kendi kendine geliştirmiş, dünyadaki pazardan pay alıyor olması her zaman dile getirdiğimiz katma değerli üretimin en güzel örneklerinden biri" dedi.