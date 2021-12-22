Bakan Varank, MÜSİAD Vizyoner’21 zirvesinde soruları yanıtladı

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıkladığı teşvik ve yeni araçlara ilişkin, "Bu yeni dönemdeki varlıkların ve daha sonra ilan edeceğimiz yeni varlıkların da devreye girmesiyle birlikte vatandaşlarımızın daha fazla TL yatırımlara ilgi göstereceğine inanıyoruz. Kurdaki oynaklığın da daha öngörülebilir makul seviyelerde olacağını görebiliyoruz." dedi.

Varank, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) "Fark et" temasıyla düzenlenen Vizyoner'21 zirvesinin açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomide devreye alınan yeni ürünlere ilişkin değerlendirmede bulunan Varak, "Cumhurbaşkanımız, kabine toplantısından sonra gerçekten ekonomik manifesto niteliğinde bir konuşma yaptı. Bu işi sadece yeni geliştirdiğimiz ürünler üzerinden okumamamız lazım. Her zaman söylediğimiz gibi, biz Türkiye'nin kalkınmasının yatırımdan, üretimden, istihdamdan ve ihracattan geçeceğine inanıyoruz. Bu manada da Türkiye'deki ekonomik iklimin bu alanları destekleyecek şekilde gelişmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, finansman maliyetlerini düşürmek için çaba sarf edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, bu manifestosuyla Türkiye'nin ve hükümetimizin bu alanlardaki kararlığını tekrar ilan etmiş oldu. Biz eğer sürdürülebilir bir kalkınma istiyorsak, katma değerli sağlıklı büyüyen bir Türkiye görmek istiyorsak, hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretime, yatırıma, istihdama, ihracata daha fazla destek vereceğiz. Girişimlerimizin finansman maliyetlerini düşürmek için elimizden geleni yapacağız ve yatırımcımızın finansmana daha rahat erişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. O konuşmanın en önemli ayaklarından birisi de Cumhurbaşkanımızın, 'Türk lirası (TL) varlıklara yatırım yapmak isteyenlerin bundan sonra kaybetmeyeceğini' ilan etmesiydi. Yeni geliştirdiğimiz ürünlerle vatandaşlarımız, döviz gibi spekülatif, manipülasyona açık, bugün aldığınızda yarın kaybedebileceğiniz enstrümanların yerine TL'ye yatırım yapmaya Cumhurbaşkanımız tarafından davet edildi. 'Eğer bu yeni geliştirdiğimiz TL enstrümanlara yatırım yaparsanız, zararınız da eğer olursa döviz kadar devletimizin karşılayacağını' ilan etti."

"YENİ GELİŞTİRDİĞİMİZ TL KORUMALI VARLIKLARA YATIRIM YAPIN"

Mustafa Varank, vatandaşların bu yeni TL ürünlerine oldukça ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Dövizini bozup bu yeni enstrümana geçen vatandaşlarımız var. Bunun yanında TL olarak ilk defa varlığını değerlendirecek vatandaşlarımız da bu yeni enstrümanla yatırıma başlıyorlar. Biz bu ilgiden memnunuz. Biz vatandaşlarımızın asla zarar etmemesini istiyoruz ve spekülatif enstrümanlardan uzak durmalarını istiyoruz. Onlara şunu diyoruz; eğer yatırım yapmak istiyorsanız birikiminiz varsa bu yeni geliştirdiğimiz TL korumalı varlıklara yatırım yapın, zarar ederesiniz döviz kadarını zaten biz karşılamış olacağız." diye konuştu.

Dövize yatırım yapmak yerine TL'ye yatırım yapanların her zaman kazanmayı tercih edeceğini belirten Varank, "İnşallah bu yeni dönemdeki varlıkların ve daha sonra ilan edeceğimiz yeni varlıkların da devreye girmesiyle birlikte vatandaşlarımızın daha fazla TL yatırımlara ilgi göstereceğine inanıyoruz. Kurdaki oynaklığın da daha öngörülebilir makul seviyelerde olacağını görebiliyoruz. İnşallah Türkiye ekonomisi yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla büyümeye devam edecek." dedi.

"GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, girişimciliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geleceğin trendlerinin, belirleyicilerinin tartışıldığı, görüşüldüğü ve istişarelerin yapıldığı bir organizasyonun 4'üncüsünün açılışını gerçekleştirdik. Dünyada var olmak istiyorsak, ekonomimizin rekabetçiliğini sürdürmek istiyorsak mutlaka geleceğin trendlerini tartışmamız lazım. MÜSİAD Vizyoner'21 de bunu yapıyor, özellikle girişimciliğin Türkiye'nin gündemine daha fazla gelmesini istiyor, tıpkı bizim gibi... Bu manada genç girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor."

Girişimciliğin dünya ekosisteminin de belirleyicisi konumuna geldiğine işaret eden Varank, "Dünyada söz sahibi olan herkesin konuşup tartıştığı girişimlerin başlangıçları bir startup olarak başladı ama bugün geldikleri noktada milyarlarca dolarlık değerlemeye ulaştılar. Biz Türkiye'den de filiz şirketlerimizin, girişimcilerimizin unicorn olması, milyar doların üzerinde değerlemeye sahip olmasını istiyoruz. Girişimciliği hem kamu hem de özel sektör ve STK'larla birlikte desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Varank, daha sonra fuaye alanında yer alan girişimci firmaların stantlarını ziyaret etti.