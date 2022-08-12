Bakan Varank: Şehirlerin potansiyellerine en uygun projeleri hayata geçiren bir bakanlığız

"BU ÖRNEKLERİ TÜM TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile bölgenin en büyük seralarından birini kurduklarını, merkezde sektöre bu işin eğitiminin de verileceğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Gerçekten arkadaşlarımız çok başarılı bir iş yapmışlar. Buradan her gün bir tır domates çıkıyor. Yani 15 ila 20 ton arasında domates çıkıyor ve yıl boyunca çıkıyor. Burası en son teknolojilerle donatılmış. Dediğim gibi ısı ihtiyacını da yer altındaki termal sulardan karşılayan çok verimli bir sera. Biz bu örnekleri, yerel paydaşlarımızla beraber yaptığımız bu örnekleri tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomiden biri yapmak istiyorsak katma değer üretmek mecburiyetindeyiz. Belediyemiz burada ne yaptı? Kalkınma ajansımızla bir araya gelerek yer altında boşa yatan bu termal suyu değerlendirmek istedi. Bu sera projesini geliştirdi. Beraberce bu işe imza atmış oldu. Sakarya'da bu tip yatırımları yaygınlaştırmak istiyoruz. Sektöre buradan çağrıda bulunmak istiyoruz; bu bölgede, Marmara Bölgesi'nde seracılıkla ilgili iş yapmak isteyen kim varsa bunlar STK'ler olabilir, firmalar olabilir gelsinler, Sakarya Büyükşehir Belediyemizin bu Sera Mükemmeliyet Merkezi'ni görsünler. Onlardan teknik destek alsınlar ve işlerini en katma değerli şekilde yerine getirsinler. "

Varank, Sakarya'nın potansiyeline inandıklarını, sanayide müthiş bir ivme yakalayan kentin, aynı zamanda doğasıyla muhteşem bir turizm şehri olduğunu belirtti.

Sakarya'nın tarımda da çok ciddi atılımlar yakaladığına işaret eden Varank, Bakanlık olarak gerek merkez teşkilatları gerekse yerelde kalkınmayı destekleyen kalkınma ajanslarıyla hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Varank'a, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.