Bakan Varank, stabilize silahlı kule sistemini test etti

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında çok ciddi atılım içinde olduğunu vurgulayan Varank, yerlilik oranlarını ve kritik teknolojilerdeki dışa bağımlılığı bitirerek sanayisini daha da ileri götürme yolunda büyük bir gayret içinde olduğunu söyledi.

Varank, ASELSAN Konya'nın ve KTEB'in ilk kurulumundan itibaren bakanlık olarak bütün süreçlerde Konyalı sanayiciye yardımcı olmak üzere büyük bir gayret gösterdiklerini anlatarak, şunları kaydetti: