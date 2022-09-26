Milli teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor! Bakan Varank açıkladı: 2023’te hedef 10 unicorn

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda olan Ankara Kalkınma Ajansı organizatörlüğünde Ankara'daki teknolojik geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, araştırma-geliştirme kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile iş birliği içinde düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, ATO Congresium'da gerçekleşti. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik katıldı.

İleri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi için pazar alanı oluşturmayı hedefleyen etkinlikte sağlık teknolojisinden giyilebilir teknolojiye, savunma sanayiiden endüstri 4.0 uygulamalarına kadar çeşitli alanlardaki yerli ve milli projeler tanıtıldı.