Bakan Varank: Tacikistan ile 362 milyon dolar ticaret hacmine ulaştık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Tacik-Türk Yatırım İş Forumu'na katıldı. Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir'in de eşlik ettiği toplantıda konuşan Bakan Varank, Tacikistan ile iş hacminin gün geçtikçe arttığını belirterek, ''Tacikistan, Orta Asya'daki önemli bir ticaret ortağımız. 2021 yılının ilk 10 ayında 362 milyon dolar ticaret hacmine ulaşarak önceki yılı şimdiden geride bıraktık. Pandemi döneminde dahi ticaret hacmimizin artış göstermiş olması bize şunu gösteriyor; sayın cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kolaylıkla ulaşabiliriz. Ancak bunun için safları sıklaştırmamız, karşılıklı yatırımlarımızı arttırmamız gerek. Ülkemizin Tacikistan'daki yatırımları 26 milyon dolar, Tacikistan'dan ülkemize gelen yatırım ise 10 milyon dolar seviyesinde. Bu rakamlar arzu ettiğimizin çok çok gerisinde. Dolayısıyla daha fazla alanda iş birliği yapmak, ekonomilerimize, halklarımızın refahına daha fazla katkıda bulunmak durumundayız. Bunu da kiminle başaracağız? İşte sizin gibi cesur müteşebbislerimizle. Bugün Türk müteşebbislerinin olmadığı kıta, Türk ürünlerinin girmediği pazar neredeyse kalmadı. 81 ilimizin tamamı ihracatçı konumda" dedi.