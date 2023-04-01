Bakan Varank: Tasarım ve üretim süreçlerinde adeta bir devrim yaşanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi İSTKA Projeleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Kalkınma Ajansı ile destekledikleri Yıldız Teknik Üniversitesi Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi ile Katmanlı İmalat ve Titanyum Medikal İmplant Araştırma ve Üretim Merkezi'nin resmi açılışlarını hep birlikte gerçekleştireceklerini aktardı.

Varank, "Geri dönüşüm, geri kazanım, günümüzde önemi giderek artan bir konu. Kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda, yeniden kullanım ve geri dönüşüm, sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda ciddi gelişme kaydettiğine işaret eden Varank, "Sayın Emine Erdoğan'ın girişimleriyle 30 Mart, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Sıfır Atık Günü ilan edildi. Zaten birkaç gün önce Sayın Hanımefendi özel bir davetle Birleşmiş Milletler'e gitti, burada sıfır atık konusunda genel kurula bir hitapları oldu." dedi.

"BU TEKNOLOJİ SAYESİNDE TASARIM VE ÜRETİM SÜREÇLERİNDE ADETA DEVRİM YAŞANIYOR"

Bugün resmi açılışını yaptıkları Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi'nin, atıkların geri kazanılabilirliği ya da biyobozunurluğu gibi konularda AR-GE çalışmaları yürüteceğini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Her türlü proseste mümkün olan en az seviyede atık oluşması, oluşan atıkların azami seviyede geri kazanımı için risk ve fırsat analizleri yapacak. Ulusal ve uluslararası alanda akredite test faaliyetleri gerçekleştirecek. Ülkemizde halihazırda yapılamayan, Avrupa Birliği'nde ise sadece birkaç ülkede gerçekleştirilebilen birçok test artık bu merkezde, İstanbul'da yapılacak. Diğer bir merkezimiz olan katmanlı imalat teknolojisine odaklanan merkezimizde ise yine geleceğe dönük işler yapacağız.

Biliyorsunuz katmanlı imalat her geçen gün yeni ve farklı sektörlerde kullanılmaya başlanan ve hızla gelişen bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde tasarım ve üretim süreçlerinde adeta bir devrim yaşanıyor. İşte açılışını yaptığımız Katmanlı İmalat ve Titanyum İmplant Araştırma ve Üretim Merkezi'nde cerrahi taleplere bağlı olarak hastanın ihtiyacına göre kişiye özel titanyum medikal implantlar tasarlanıp üretilecek.

Örneğin şu anda merkezde sadece gelen tomografi verisi üzerinden bir hastamız için kafatası implantı tasarımı yapılıyor, bu tasarım tamamlanır tamamlanmaz hemen üretime geçilmiş olacak."

Bakan Varank, 7 milyon liranın üzerinde bütçeye sahip bu modern merkezlerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen İstanbul Kalkınma Ajansı'na ve emeklerinden dolayı Yıldız Teknik Üniversitesine teşekkür etti, merkezlerin bilim ve araştırma ekosistemine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.