Bakan Varank: Teknofest kuşağı ülkenin geleceğini yazacak





'65 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VERİLİYOR'



Bakan Varank, Dikey İnişli Roket Yarışması'na katılanların roketleri arasında güzel tasarımlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem çok profesyonel hem de amatör görüntülü roketlerimiz var. Bu işi çok profesyonel bir şekilde başarmış genç arkadaşlarımız var, biraz daha amatör görüntülü roketlerimiz var ama burada önemli olan, Türkiye'nin dört bir yanından gençler; takımlarını kuruyor, takım mücadelesi nedir, öğrenip gayret gösteriyor. SAGE gibi önemli bir enstitümüz de bu genç kardeşlerimize hem teknik destek hem de mentörluk desteği veriyor. Bunun yanında takımlara 65 bin liraya kadar malzeme ve maddi destek veriliyor. 'Bu gençler bu alanlara yönelsin, çalışsın' diye. Onun için her bir genç kardeşimizi başarılı bulduk, her bir genç kardeşimizi de gönlümüzde birinci ilan ettik. Ama bu bir yarışma tabii ki roketlerini yarıştıracaklar, bakalım hangi takım birinci olacak."