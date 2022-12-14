Bakan Varank: Togg teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçirecek

Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğindeki toplantıya Bakan Varank'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İMALAT SANAYİ ETKİSİ

Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada TÜİK'in sanayi üretimi verilerini açıkladığını belirterek "Ekim'de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2 buçuk, aylık bazda da yüzde 2,4 arttı. Özellikle yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık yüzde 11'lik ve yıllıkta da yüzde 36,7'lik değişim oranları, sanayimizin Ekim ayında da sanayi üretiminin artmasında çok etkili oldu." dedi.

SANAYİDEKİ DÖNÜŞÜM

Aslında kamuoyunun sanayi üretiminin düşmesini beklediğini belirten Varank, "Çünkü Avrupa'da resesyon var. İhracatta yavaş yavaş azalmaya doğru gidiyoruz. Ama özellikle yüksek teknoloji üretimindeki artışla beraber hamdolsun Ekim ayında da sanayi üretimimiz pozitif gelmiş oldu. Bu işin yüksek teknolojili ürünlerle olması sanayideki dönüşümü göstermesi açısından çok önemli." diye konuştu.

GURURLUYUZ

Varank, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı vitrininin ilk ürünü olarak tanımlayabilecekleri Togg'un kampüsünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açtıklarını hatırlatarak "Gururluyuz çünkü biz sadece milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmedik. Aynı zamanda yeni bir sanayi devriminde de ön sıralarda yerimizi aldık. Burada sadece bir araç dönüşümü değil bir sistem dönüşümü gerçekleşiyor." dedi.

DÖNÜŞÜMÜN LOKOMOTİFİ

Togg ile bu sistem dönüşümünün lokomotifi haline geldiklerini kaydeden Varank, "Fikri mülkiyet hakları yüzde yüz bize ait olan Togg; teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçirecek. Yeni unicornların ortaya çıkmasını sağlayacak. Ülkemizde batarya ve şarj teknolojileri ekosistemini geliştirecek. Elektrikli motor kapasitesinin gelişimine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Varank, Togg'un kameralarını ODTÜ Teknokent'teki 2 genç girişimci tarafından kurulan bir şirketin tedarik ettiğini anlatarak şöyle devam etti:

EKOSİSTEMİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

İnovsayona yatırım yapmak ne kadar önemli? Togg projesiyle yeni tedarikçilerin çıkmasını sağlıyoruz. 100 yıldır bu endüstride çalışan firmalar var. Ama Togg, kendi kameraları için 2 gencin kurduğu şirketi tercih edebiliyor. Togg sadece bir araç yatırımı değil, çok büyük bir ekosistemi aynı zamanda dönüştüren vizyoner bir proje. İşte onun için stratejik bir yatırım olarak gördüğümüz Togg'un, sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz.

GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da bakanlık olarak hizmet yelpazelerinde yer alan tüm konuları inovatif bir biçimde geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak "İnanıyorum ki pırıl pırıl gençlerimiz, heyecanlarıyla, inançlarıyla, çalışkanlıklarıyla, azim ve kararlılıkla güçlü Türkiye idealine doğru yürümeye devam edecek. Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bütün varlığımızla gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

YAŞAM BİÇİMİ OLARAK GÖRÜYORUZ

TİM Başkanı Gültepe de Türkiye İnovasyon Haftası ile yenilikçi fikir ve projeleri ve o projelere imza atan girişimcileri binlerce ziyaretçiyle buluşturduklarını söyledi. Etkinlikte, inovasyon alanında farkındalığın artmasına katkı sunduklarını ifade eden Gültepe, "Ülkemize lig atlatacak çalışmalara verilen destek, bizim motivasyonumuzu daha da artırıyor. Biz inovasyonu, bir yaşam biçimi haline getirmeyi arzuluyoruz." diye konuştu.

YAKLAŞIK 2 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na Türkiye genelinde 65 farklı üniversitesinden bin 986 öğrenci başvurdu. Yarışmada, 23 proje finale kalmaya hak kazandı. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan takımlar, yapay zeka ve sürdürülebilirlik ve doğanın korunması kategorilerinde birbirleriyle yarıştı. Konuşmaların ardından Bakanlar Varank ve Kasapoğlu üç kategoride ilk üçe giren 9 takıma ödüllerini verdi.

ÖDÜL MİKTARLARINI YÜKSELTTİ

Bakan Varank, konuşmasında üçüncü olan takımlara 25, ikinci olan takımlara 35 ve birinci olan takımlara 40 bin lira ödül verileceğini ifade ederek bu rakamların yükseltilmesini istedi. Bakan Varank'ın önerisiyle üçüncü takımlar 50, ikinci takımlar 70 ve birinci takımlar da 80 bin lira ödül almaya hak kazandı.