Bakan Varank: Türk teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazandı

"BUGÜN TÜRKİYE'NİN 6 UNICORNU VAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bakanlık olarak girişimciliği, dijital çağda refah oluşturmanın en önemli aracı olarak gördüklerini vurgulayarak "Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Stratejimizde en önemli hedeflerimizden bir tanesi 2023 yılına kadar ülkemizden en az 10 tane unicorn yani milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket çıkarmaktı. Bakınız biz bu hedefi koyduğumuzda Türkiye'de tek bir unicorn dahi yoktu. Bugün ise hamdolsun Türkiye'nin 6 unicornu var. Biz bu sayının daha da artacağına eminiz" diye konuştu.

"Artık Avrupa'daki ekonomi çevrelerinin Türk girişimcilik ekosistemine yatırım yapmayan kaybeder" dediğini ifade eden Bakan Varank, "Zaten şu anda bu sözü doğrularcasına, Türk teknolojili şirketlerine yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazandı. 2021 yılında Türk girişimlerinin fonlardan aldıkları yatırım, bir önceki yıla kıyasla 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın tamamındaki yatırım rakamını yakaladık" şeklinde konuştu.