Bakan Varank: Türk vatandaşlarımızın imzası var

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varank, ELDOR Elektronik'in İzmir'deki dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikasında incelemelerde bulundu.

Varank, ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yüksek kabiliyetleri olan bir ülke olduğunu bildirdi. Bu kabiliyetleri hem yerli hem de yabancı yatırımcılar eliyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Varank, "ELDOR firması otomotiv endüstrisinde dünyadaki güçlü firmalardan bir tanesi. Türkiye'de ELDOR'un 5 fabrikası var. Onlardan bir tanesinin içindeyiz. Burası ateşleme bobinleri üreten bir fabrika ve buradaki üretimin yüzde 100'ü şu anda ihracata gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ELDOR'un geçen sene Türkiye'den 200 milyon avroluk ihracat yaptığını belirterek, ELDOR'un yakın zamanda yapacağı elektrikli otomobillerle ilgili bir yatırımı da desteklemek üzere teşvik belgesi düzenlediklerini ve şu anda o yatırımın hayata geçirildiğini kaydetti.