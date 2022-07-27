Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri

'3 ETAPLIK YATIRIM'

Granit Slab Fabrikasının temelini attıklarına dikkati çeken Bakan Varank, "3 etaplık bir yatırımın ilk aşaması olan bu fabrikaya yaklaşık 550 milyon lira yatırım yapılacak. Devamında gelecek yatırımlarla beraber toplam tutar 1 milyar liranın üzerine çıkacak. Adından da anlaşılacağı üzere bu tesiste yenilikçi, katma değeri yüksek ve büyük ebatlı granit üretimi yapılacak. Faaliyete geçtiğinde yıllık 1,5 milyon metrekare üretim yapılacak bu fabrikada ilave 70 kişi istihdam edilecek. Çanakkale'ye ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Varank, hükümet olarak bu ülkeye değer katan müteşebbisleri asla yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Bugüne kadar Kale Seramik'in 14 yatırımı için 1,6 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledik. Yine, Kale Grubu bünyesinde yer alan 3 adet Ar-Ge merkezini onaylayıp devreye aldık, buralardaki araştırma geliştirme faaliyetleri için ciddi avantajlar sağlıyoruz. Temelini atacağımız bu fabrika yatırımını da teşvik sistemimiz kapsamında destekliyoruz. Helali hoş olsun. Yatırımın Çanakkale'ye ve ülkemize yapacağı katkılara baktığınızda tüm bu destekleri sonuna kadar hak ettiğini zaten görebiliyorsunuz. Göreve geldiğimiz günden beri Türkiye sanayisini hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İş insanlarımızla hem sahada hem Bakanlıkta bir araya geliyoruz. Bir taraftan bilmediklerimizi öğrenirken diğer taraftan sanayinin talep ve önerilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Türk sanayisini yeniden şekillendiriyor, yerli ve milli teknolojiyi baş tacı ediyoruz. Bu manada seramik sektörü bizim göz bebeklerimizden bir tanesi. İhracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden bir tanesi. Yaklaşık 2 milyar dolarlık işlem hacmi ve 1 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye'nin en önemli endüstrileri arasında yer alıyor. 40 bin doğrudan, 330 bin dolaylı istihdam oluşturuyor" ifadelerini kullandı.