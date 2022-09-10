Bakan Varank: Türkiye ’Resesyona girecek’ diyenlere inat büyümeye devam ediyor

"ŞU ANDA DOLULUK ORANLARI HER GEÇEN GÜN ARTAN 341 OSB'MİZ VAR"

Makine ve teçhizat yatırımlarının son çeyrekte yüzde 17,8'lik artışla güçlü bir şekilde sürdüğünü belirten Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"'Fabrika yok, üretim yok' diyenlere sesleniyorum. Allah aşkına bir sorun kendinize. Durum dediğiniz gibiyse bu makine ve teçhizat yatırımları nasıl artıyor? Cevabı bilmiyorsa ben söyleyeyim. Ülkemizin dört bir tarafındaki müteşebbisler harıl harıl kapasite artıracak yatırımlar yapıyorlar da ondan. İnanın yatırımcılarımız yer bulmakta zorlanıp her gün kapımızı çalıyor. Şu anda doluluk oranları her geçen gün artan 341 OSB'miz var. Bunun yanında Edirne'den Diyarbakır'a, Samsun'dan Adana'ya 44 yeni OSB için yer seçim çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca birçok bölgede ilave alan çalışmaları var."