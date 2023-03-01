Bakan Varank: Ülkemizi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) öncülüğünde, İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne video mesaj ile katıldı.

Bakan Varank, video mesajında, bu etkinliğin, üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde kaliteyi daha ileriye taşımasını ve verimli iş birliklerine vesile olmasını temenni etti.

Bilginin ve teknolojinin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği üniversitelerin ülkelerin kalkınmasında hayati role sahip olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle biz de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, son 20 yılda üniversitelerimizin gelişimini hızlandıracak önemli atılımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu noktadaki en temel önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek oldu. Bir yandan ülkemizdeki üniversite ve akademisyen sayısını artırırken, diğer yandan öğrencilerimizin ekonomik ve sosyal imkanlarını geliştirdik. Böylece isteyen her gencimizin yükseköğretime erişmesini sağladık. 2002 yılında belli şehirlerimizde toplanmış yalnızca 76 üniversitemiz vardı. Bugün üniversiteleri ülkemizin tamamına yayarak sayılarını 206'ya çıkardık. Aynı dönemde öğretim görevlisi sayımızı 70 binden 180 bine yükselttik. Bu gelişmelerle birlikte öğrenci sayımız da yaklaşık 5 kat artarak 8 milyon 240 bine ulaştı. Bu sayının 225 binini yabancı öğrenciler oluşturuyor. Bu sayı, yükseköğretim sistemimizin uluslararası cazibesini göstermesi bakımından önemli ancak yine de yeterli değil. Biz aslında ülkemizi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla üniversitelerimizde niceliğin yanında niteliğin artması için de yoğun şekilde çalışıyoruz."

"ÜNİVERSİTELERE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Mustafa Varank, küresel rekabetin bugün geldiği noktaya bakıldığında, üniversitelerin ekonomiye artan katkısının bir beklentiden çok zorunluluk haline geldiğini belirtti.

İklim değişikliği, salgın hastalıklar, dijitalleşme, enerji ve gıda arz güvenliği sorunlarına yenilikçi çözümler üretme ve toplumu yönlendirme konusunda üniversitelere çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Varank, dünya genelinde artık üniversitelerin tek tip teorik eğitimler veren izole yapılar olma döneminin sona erdiğini, tam tersine bu kurumların belli alanlara odaklanarak çevrelerindeki ekonomik ve sosyal hayatla daha fazla iç içe olacak şekilde birçok ilime öncülük ettiğini söyledi.

Yeni trende paralel olarak üniversitelerin tekdüzelikten uzaklaşmasını, misyon farklılaşmalarına giderek ihtisaslaşmasını, hem kamu hem de özel sektörle daha fazla iş birlikleri geliştirmesini desteklediklerini aktaran Varank, bu dönüşüm ve iş birlikleri için gerekli tüm mekanizmaları, altyapıları kurduklarını, hala daha yenilerini geliştirdiklerini anlattı.

"YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİMİZİ BÖLGEMİZİN VE DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üniversitelerin araştırma altyapılarını, test laboratuvarlarını, teknoloji geliştirme bölgeleriyle, teknoloji transfer ofisleriyle ve girişimcilik merkezleriyle gelişmiş bir fikri mülkiyet sistemini ülkede tesis ettiklerini söyledi.

Kapsamlı burslar ve destek programlarıyla akademisyenleri AR-GE yapmaya, teknoloji odaklı projeler geliştirmeye teşvik ettiklerini ve buna devam ettiklerini aktaran Varank, "Üniversitelerimizde daha fazla bilginin ve teknolojinin üretilmesini, sonrasında da bunların ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu yaklaşımımızın olumlu sonuçlarını alıyor olmaktan ziyadesiyle memnunuz." dedi.

Varank, hükümet olarak 20 yıldır yürüttükleri tüm çalışmaları hep veriye dayanan, bilimsel temelli bir anlayış ile sürdürdüklerini, bu doğrultuda gelecek dönemde de en büyük paydaşları olan üniversitelerin gelişimi için yoğun çaba göstereceklerini, yükseköğretim sistemini bölgenin ve dünyanın çekim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacaklarını, buralardaki bilgi ve birikimi ekonomiye aktararak teknolojik gelişmeyi bilim insanlarının öncülüğünde devam ettireceklerini bildirdi.

Bakan Varank, zirve boyunca gerçekleştirilecek organizasyonların verimli ve faydalı geçmesini diledi.