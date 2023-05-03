Bakan Varank: Uluslararası şirketler ülkemizi güvenli liman görüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Türkiye'de bir araya geldi. Yoğun bakımda tedavi görecek bebekler için tıbbi cihaz üretimi sağlayacak olan şirketin açılışında bir araya gelen bakanlar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Togg'la beraber kısa bir gezinti de yaptı. Togg ile gerçekleştirilen gezintinin ardından iki bakan önce ikili görüşme, daha sonrasında da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Üretim tesisinin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, karşılıklı üst düzey ziyaretler, kurulan istişare mekanizmaları ve yapılan yatırımlarla, iki ülke arasındaki ilişkilerde her alanda ivme yakaladığını belirterek açılışı gerçekleştirilen Macar şirketin medikal sektöründe Türkiye'de yapılan ilk Macar yatırımın olduğunu dile getirdi.