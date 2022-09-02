Bakan Varank: Güçlü üst yapıların inşası ancak güçlü altyapıların inşasıyla mümkündür

"ONLARCA SENE BU ÜLKEDE ALTYAPI ADINA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

Bakan Varank, "Güçlü üst yapıların inşası ancak güçlü altyapıların inşasıyla mümkün. Yeterince yükselebilmek istiyorsak zirveye tırmanmak istiyorsak öncelikli olarak kaliteli ve sağlam altyapılara sahip olmak zorundayız. Ancak bu gerçek maalesef ülkemizde yıllarca sadece lafta kaldı. Onlarca sene bu ülkede altyapı anlamında maalesef hiçbir şey yapılmadı. Tabi ben şu anda spesifik olarak sanayi ve teknoloji altyapılarından bahsedeceğim. Bir de ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, iletişim altyapılarına girersek emin olun bu işin içerisinden hiç çıkamayız. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz zaman zaman bizi eleştiriyorlar.

Diyorlar ki siz 20 yılda yatırımları taşa, toprağa betona yaptınız. Değerli arkadaşlar, ben sadece bir örnekten bahsedeceğim. Burada Bolu Dağı Tüneli'nden geçmiş olan kimler var? Bolu Dağı Tüneli'nden geçmiş aşağı yukarı salonun yüzde 80'ni Bolu Dağı Tüneli'nden geçmiş. O tünelin temeli ne zaman atıldı biliyor musunuz? 1993 senesinde. Ama bizden önceki iktidarlar o tüneli bitiremedikleri için biz ancak 2007 senesinde o tüneli bitirip hizmete açtık. Şimdi bize şunu diyebilir misin? Taşa, toprağa yatırım yaptınız. O zaman ne diyorlardı o zamanlar? Patates deposu olarak buraları kullanalım. Bu işlerden vazgeçelim. Eğer tamam biz kabul etseydik şu anda İstanbul-Ankara arasında hatta İstanbul'la Anadolu arasındaki bağlantıyı nasıl sağlayacaktık? İşte biz yıllardır bu ihmal edilmişliklerin farkını kapatmak için yatırımlarımızı yaptık. Ne dedik? Güçlü altyapılarınız olursa ancak güçlü üst yapılar kurabilirsiniz" dedi.