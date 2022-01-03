Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Varank'tan algıcı gazeteci Emre Özpeynirci'ye 'Bor mobil' cevabı!
Giriş Tarihi: 3.1.2022 15:27 Son Güncelleme: 3.1.2022 15:34

Bakan Varank'tan algıcı gazeteci Emre Özpeynirci'ye 'Bor mobil' cevabı!

Bakan Varank’tan algıcı gazeteci Emre Özpeynirci’ye ’Bor mobil’ cevabı!

Twitter'dan Bor mobil araçla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu bir fotoyu paylaşarak "Bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor" sözleriyle algı yapmaya çalışan gazeteci Emre Özpeynirci'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan cevap geldi. Bakan Varank "O araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Gençler sizden daha kolay anlayabiliyor" dedi.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin algı çalışması sert kayaya çarptı. Bor mobil ile ilgili yanlış bilgiler üzerinden bir paylaşımda bulunan Özpeynirci'ye cevabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi.

'ANLAMADIĞIM NOKTA' DEDİ AMA...

Özpeynirci "Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen her sanayi ve enerji bakanının test ettiği 'Bor Mobil' isimli borla çalışan prototip bir aracımız var. Anlamadığım nokta bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor. Not: İlk foto 2012 son foto 2021..." diyerek bir paylaşımda bulundu.

'SİZİN GİBİLERE ÖZEL AÇIKLAMA YAPMAK LAZIM!'

Bu algı paylaşımının ardından Bakan Varank "Çünkü o araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım. Yoksa gençler sizden çok daha kolay anlayabiliyor!" sözleriyle Özpeynirci'ye konu hakkında yanlış bilgilere sahip olup yorumda bulunduğunu hatırlattı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Varank'tan algıcı gazeteci Emre Özpeynirci'ye 'Bor mobil' cevabı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA