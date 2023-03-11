Bakan Varank’tan depremden etkilenen esnafa destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beraberinde Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi ve Özsan Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Bakan Varank, depremden etkilenen sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işyerleriyle ilgili Acil Durum Destek Kredisinin devreye alınacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi, sanayi sitesindeki esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerimizle ilgili KOSGEB Acil Durum Destek Kredisini devreye alacağız. Bununla da mikro işletmelerimize 250 bin liraya, küçük işletmelerimize 500 bin liraya, orta işletmelerimize de 1 milyon liraya kadar sıfır faizsiz, bir yılı geri ödemesiz 3 yıllık kredi desteği sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Varank, Milletvekili Çalık ile birlikte tek tek esnafları ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.