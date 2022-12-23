Bakan Varank’tan Nazilli’deki projeler için destek sözü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nazilli'yi ziyaret etti. İlçede hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili sunumu izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Nazilli'ye bağlı Toygar Mahallesi'nde yapılacak 2'nci Organize Sanayi Bölgesi için gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.



"NAZİLLİ'NİN BAKANI BENİM"



Sümerbank Fabrikası'nda Teknopark yapılması için çalışmaların başlatılacağını kaydeden Bakan Varank, "Arkadaşlarımız gerekli fizibilite çalışmalarını yapacaklar. Sümerbank Fabrikası güzel bir teknopark olabilir. Teknoloji meraklısı gençlerin yararlanabileceği güzel bir merkez haline gelebilir. Güzel bir proje çıkarsa biz destekleriz. Bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok. Bizim tarafta her şeyin önünü açarız. Bundan sonra Nazilli'nin Bakanı benim" dedi.



"NAZİLLİ'DE YATIRIM ÖZLEMİ BİTİYOR"



Ziyaretlerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a teşekkür eden Başkan Özcan, "Bakanımızın ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Nazilli'mize desteği bizler için çok kıymetli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. İnşallah Nazilli'miz yılların özlemi olan yatırımları çok kısa sürede alacak" diye konuştu.