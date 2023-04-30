Bakan Varank’tan TÜBİTAK bursiyerlerine sigorta müjdesi

Programın ikinci çağrısı kapsamında desteklenen 12 platform, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformları Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni'nde açıklandı.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu güzel etkinliği TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müthiş bir TEKNOFEST oluyor. Dün 600 binden fazla ziyaretçiyi misafir ettik. Bugün rekor kırmayı hedefliyoruz. Zaten toplantıya biraz geç kaldım. Kusuruma bakmayın. Yollar tıkalı olduğu için bir trafik motorcu arkadaşımızın arkasına binip böyle buraya gelebildim" dedi.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde büyük atılımlar yapmaya devam ettiğini aktaran Varank, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk Türk yolcuların açıklanması, Türkiye'nin batarya üretim kampüsünün temellerinin atılması, Yeni Altay tankının testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün açılması, İMECE'nin uzaya fırlatılması gibi önemli gelişmelerden bahsetti.

Varank, bunlar gibi nice başarıları kamuoyu ile paylaşmaya devam ettiklerini, her zaman olduğu gibi eser ve hizmet siyasetine devam ettiklerini belirterek, "'Türkiye yüksek teknolojide, katma değerde yerinde sayıyor' diyenlere inat daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'ye, yani Türkiye Yüzyılı'na doğru kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor" dedi.

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