Bakan Vedat Bilgin (EYT) için ilk kez tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ilk kez tarih ve rakam verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 bütçe sunumunu yapan Bilgin, "EYT'lilerle ilgili düzenlemeyi aralık içinde Meclis'e takdim edeceğiz. Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var" dedi."1.5 milyon dediğim rakam; haziranda aldığımız veri" ifadesini kullanan Bilgin, şunları kaydetti: "Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar. Bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanacağını kaydeden Bilgin, şöyle konuştu: "Enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz. Şu anda asgari ücret 5 bin 500 lira. Enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek için temmuzda ücretleri koruyucu bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Şimdi de aynı şeyleri yapacağız. Emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyor, işlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz."Bilgin, İŞKUR'un, 2020'de pandemi sürecinde 833 bin 559 kişinin, 2022'nin ocak-eylül döneminde ise 1 milyon 10 bin kişinin özel sektörde istihdamına aracılık ettiğinin altını çizdi..Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmaları bu ay bitireceklerini duyuran Bilgin, "Kamu personel sistemimizde bazı sorunlar var. Mesela sözleşmeliler var. Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmamızı tamamladık. Bu ayın içerisinde onu uygulamaya geçireceğiz. Onları kadrolu hale getireceğiz" açıklamasını yaptı.Bilgin, asgari ücret desteğinin ağustos ayları itibarıyla aylık 100 liraya yükseltildiğini anımsatarak 1.6 milyon işyerine 48.5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını söyledi. Bilgin, "Biz de sadece enflasyon farkını vermedik, o enflasyon farkına kendi şartları içerisinde bir refah payı ekleyerek onu gerçekleştirdik. Dolayısıyla kamu işçilerinin ücretlerini, diğer sosyal haklarını düzenleyen uygulamalar gerçekleştirdik. Son olarak kamu işçilerinde 17 lira olan yemek parasını yükselttik" değerlendirmesini yaptı.Geçen yıl 2.5 milyon kişiye genel sağlık sigortası dahil 26.7 milyar lira destek sağlandığını belirten Bakan Bilgin, "Mart 2002'den 2022 yılı eylül ayı sonuna kadar İşsizlik Ödeneği kapsamında, 9.5 milyon kişiye, Ücret Garanti Fonu kapsamında ise 2005'ten 2022 yılı eylül ayı sonuna kadar 154 bin kişiye ödeme yapıldı. Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında ise uygulamanın başladığı 2016 yılından 2022 yılı eylül ayı sonuna kadar 38 bin kişiye destek sağlandı" diye konuştu.