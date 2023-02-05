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Giriş Tarihi: 5.2.2023 11:41

Bakan Yanık: 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız" dedi.

DHA
Bakan Yanık: 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini belirterek, "Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından biri, doğrudan üretime katılmaları. Onların hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmak da istihdam ağını güçlendirmekten geçiyor. Bakanlık olarak her birey çalışma hayatına katılabilir anlayışı ile engellilerimizin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yanık: 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirilecek
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