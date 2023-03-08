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Giriş Tarihi: 8.3.2023 13:48

Bakan Yanık Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısına katıldı.

AA
Bakan Yanık Adıyaman’da afet koordinasyon toplantısına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde yer alan Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Yanık başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Adıyaman Koordinatör Valisi Tuncay Sonel, Adıyaman AFAD Koordinatörü Şeref Albayrak, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

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Bakan Yanık Adıyaman'da afet koordinasyon toplantısına katıldı
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