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Giriş Tarihi: 18.2.2023 16:11

Bakan Yanık: Deprem bölgelerine çocuklar için 1000 glikoz ölçüm cihazı dağıtacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 11 ili etkileyen depremler sonrası bölgedeki Tip-1 diyabet hastası çocuklar için ilk aşamada toplam 1000 glikoz ölçüm cihazı dağıtacaklarını açıkladı.

DHA
Bakan Yanık: Deprem bölgelerine çocuklar için 1000 glikoz ölçüm cihazı dağıtacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, depremzedelerin sağlık hizmetlerine erişimlerini hızlı karşılamaya gayret ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki Tip-1 diyabet hastası çocuklara cihazların iletilmesi için hızlı şekilde devlet ve üniversite hastanelerinin çocuk endokrin bölümleriyle irtibata geçtiklerini kaydeden Yanık, "İlk etapta 792 cihazın çocuklarımıza ulaştırılması için planlamalarımızı yaptık. Cihazların bölgeye ulaşmasıyla birlikte pazartesi günü dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Bu süreci birlik ve beraberlik içinde, tam dayanışma duygusuyla atlatacaklarını belirten Bakan Yanık, "Bu doğrultuda bakanlık olarak, 11 ilimizi etkileyen depremler sonrasında bölgedeki tip-1 diyabet hastası çocuklarımız için toplam 1000 adet glikoz ölçüm cihazı dağıtacağız. Geriye kalan 208 cihazı ise deprem bölgesinden gelecek talepler ve tahliye olunan illerdeki depremzede tip-1 diyabet hastası çocuklar için kullanacağız" açıklamasında bulundu.

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Bakan Yanık: Deprem bölgelerine çocuklar için 1000 glikoz ölçüm cihazı dağıtacağız
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