Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırmaya başladık

HAK SAHİBİ BAŞINA AYLIK 3 BİN 336 TL ÖDEME YAPILIYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.