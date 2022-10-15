Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırmaya başladık
Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:56 Son Güncelleme: 15.10.2022 11:02

Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırmaya başladık

İHA
Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini vurgulayarak, "Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerimizi aileleri yanında desteklemek öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.

HAK SAHİBİ BAŞINA AYLIK 3 BİN 336 TL ÖDEME YAPILIYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırmaya başladık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA