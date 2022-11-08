Bakan Yanık duyurdu: Kasım’da 2,1 milyar TL yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kasım ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 940 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kasım ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.