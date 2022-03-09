Bakan Yanık duyurdu: Mart ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı





ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ



Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.