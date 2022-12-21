Bakan Yanık: Düzce’deki deprem sonrası bölgeye 46 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara maddi-manevi desteklerini ilk andan itibaren sunduklarını belirtti. Bakan Yanık, bu çerçevede bölgeye 46 milyon TL kaynak aktardıklarını ve 65.084 vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunduklarını açıkladı.



Kasım ayında Düzce'de yaşanan deprem sonrasında bölge vatandaşlarına sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler veren Bakan Yanık, ilk etapta vatandaşların temel ihtiyaçların karşılanması için 1 milyon TL nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi.



45 MİLYON TL'LİK EŞYA YARDIMI



Doğal afetler sonrasında etkilenen vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Yanık, "İlk anda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması önceliklerimiz arasında. Bunun için yardımlarımızda muhtaçlık şartını gözetmiyoruz. Bu çerçevede bize ulaşan talepler sonrasında eşya zararı yardımını devreye aldık ve bölgeye toplam 45 milyon TL kaynak aktardık" dedi.



GIDA, KIYAFET, BEBEK MAMASI GİBİ ÜRÜNLER VATANDAŞLARA ULAŞTIRILDI



Bakan Yanık, nakdi yardımların yanı sıra vatandaşların temel gereksinimlerini karşılayacak ayni yardımların da hızlı bir şekilde ulaştırıldığını ifade ederek, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV), Afet Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu olarak toplam 60 personel ve 14 araç ile depremin ardından çalışmalarımızı sürdürdük. Gıda, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi ve maması, kadın hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri, battaniye, gıda alışveriş kartı olmak üzere gerekli ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırdık" diye konuştu.



Felaketten etkilenen bölge vatandaşlarının yaralarının sarılması için ilk andan itibaren sahada olduklarını belirten Bakan Yanık, "Afet bölgelerine yapılan nakdi yarımların ve psikososyal desteğin vatandaşlara sunulması için hassas bir çalışma yapıyoruz. Düzce'deki deprem sonrasında zarar görenlere maddi-manevi desteğimizi ilk andan itibaren sunduk. SYDV'lerimiz aracılığıyla 46 milyon TL kaynak aktardık. Psikolojik ilk yardım, bireysel görüşme vb. müdahaleler kullanılarak toplam 64.579 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verdik" ifadelerini kullandı.



1.230 HANENİN İHTİYACI TESPİT EDİLDİ



Düzce'de yapılan hane görüşmeleri çerçevesinde 1.230 hanenin ihtiyacı tespit edildiğini ve hızlıca ilgili kurumlara iletildiğini belirten Bakan Yanık şunları söyledi:



"Psikososyal destek çalışmaları çerçevesinde toplam 443 personelin yanı sıra 31 aracımız ve 1 mobil tırımız sahada görev yaptı. Özellikle nakdi yardımların vatandaşlara ulaştırılması noktasında SYDV'lerimiz yerel tespitlerini gerçekleştiriyor. Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı varsa belirleniyor. Nerede bir afet olsa Bakanlığımıza bağlı ekipleri, o afetin yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak için o bölgelerde görebilirsiniz."