Bakan Yanık facianın yaşandığı Bartın’da: Destek, boynumuzun borcu

Bakan Derya Yanık, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan grizu faciasının ardından maden sahasına gelerek, bilgi aldı. Burada çalışma yapan ekipleri ziyaret eden Yanık, "41 vatandaşımızı kaybettik. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bartın'da tedavi olanların hepsi taburcu olmuş, bilgisini aldık. İstanbul'da, Çam Sakura'da 6 yaralımız var. Süreçleri biz de çok yakından takip ediyoruz. Psikososyal destek ekipleri, hastalarımızı ve ailelerini takip ediyor. İlk andan itibaren afet müdahale kapsamında, sorumlu bakanlıklardan biri olarak yakından takip ediyoruz. İlgili personelimiz hızlıca olay yerine intikal etti" dedi.

Patlamanın nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydeden Bakan Yanık, "Kazayla ilgili sebep önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır. Yapılması gereken ne varsa; bunu çok açık yüreklilik ile milletimize bir taahhüt olarak söylemek zorundayız. Soruşturma sonuca göre, eğer bir kusur ya da sorumluluk durumu varsa bunun gereği yapılır" diye konuştu.