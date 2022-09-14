Bakan Yanık: Geçtiğimiz yılda öğrencilerimize 2 milyar 662 milyon 473 bin kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize hayırlı olsun. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında sunduğumuz düzenli eğitim yardımlarımıza bir göz atalım. 2021 yılında öğrencilerimize yönelik ne gibi destekler sağladık?" dedi.
Bakan Yanık öğrencilere verilen destek ödemelerini şu şekilde aktardı:
ÜCRETSİZ DERS KİTABI DESTEĞİ
"16 milyon 538 bin öğrencimiz için 315 milyon TL kaynak aktardık.
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI
2 milyon 129 bin öğrencimiz için 898 milyon 611 bin TL kaynak aktardık.
ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI
1 milyon 84 bin öğrencimiz için 853 milyon 529 bin TL kaynak aktardık."
Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize hayırlı olsun.— Derya Yanık (@deryayanikashb) September 14, 2022
Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında sunduğumuz düzenli eğitim yardımlarımıza bir göz atalım.
2021 yılında öğrencilerimize yönelik ne gibi destekler sağladık?👇@tcailesosyal pic.twitter.com/dGS4VjmN24