Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi için 223,7 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi

"ÇOCUK REFAHININ ARTIRILMASI ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA"

SYDV'lere her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyaç sahibi hanelere nakdi ve ayni destek verdiklerini hatırlatan Yanık, "Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil, ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Yanık, "Bu kapsamda çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunuyoruz. Aktardığımız eğitim yardımının yanı sıra çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriyoruz. Onların sosyal, kültürel ve sportif açıdan da gelişmelerini destekliyoruz." açıklamasında bulundu.