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Giriş Tarihi: 28.4.2022 13:40

Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 119,5 milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık

DHA
Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 119,5 milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 119,5 milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayına ilişkin sosyal yardım programlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı, Yanık; 'eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi yardım', 'muhtaç asker ailelerine yardım', 'muhtaç asker çocuklarına yardım' ve 'öksüz yetim yardımı ve kronik hastalık yardımı' kapsamında ihtiyaç sahiplerine ödemelerin yapıldığını belirterek, "Böylece 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık" dedi.



Düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara 76,3 milyon TL, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı kapsamında 21,7 milyon TL; anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de 21,5 milyon TL destekte bulunduklarını kaydetti.

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Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 119,5 milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık
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