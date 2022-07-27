Bakan Yanık, kadın girişimcileri destekleyen projeleri anlattı

Bu durum kadınların işe başlama ve ilerleyen süreçte işin sürdürülebilirliği konusunda problemler yaşamalarına neden olmaktadır. Kadınların başta eğitim olmak üzere sağlık, siyaset, girişimcilik ve yer aldığı tüm diğer faaliyetlerde bir farkındalık oluşturulması, hayata ve süreçlere aktif katılımlarına destek verilmesi ve bu süreçlerin etkili ve şeffaf bir şekilde yönetilmesinde tüm ülkelere sorumluluk düşmektedir."

Kadınların güçlendirilmesine yönelik politikalara ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Yanık, "MIKTA ülkeleri olarak, kadınların bireysel ve toplumsal güçlenmelerine ivme kazandırmak üzere bu sorumlulukla hareket etmek zorundayız. Gerek eğitim gerekse girişimcilik noktasında tüm tarafların desteğini alarak kadınların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak üzere politikalar geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.