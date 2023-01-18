Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Yanık: SED'i memur maaş zammı oranında artırdık
Giriş Tarihi: 18.1.2023 10:28

Bakan Yanık: SED'i memur maaş zammı oranında artırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarını bu ay memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 TL yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Yanık: SED’i memur maaş zammı oranında artırdık

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının, memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirdi. Ocak ayında ailelere yapılacak ödemelerin gecikmemesi için SED miktarının 2023 Ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48'lik oranın esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini belirten Bakan Yanık, ailelere yüzde 13,52'lik fark daha ödeneceğini kaydetti.

SED'in her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 TL yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, SED hizmetinden 160 bine yakın çocuğun yararlandığını bildirdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yanık: SED'i memur maaş zammı oranında artırdık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA