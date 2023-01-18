Bakan Yanık: SED’i memur maaş zammı oranında artırdık

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının, memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirdi. Ocak ayında ailelere yapılacak ödemelerin gecikmemesi için SED miktarının 2023 Ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48'lik oranın esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini belirten Bakan Yanık, ailelere yüzde 13,52'lik fark daha ödeneceğini kaydetti.



SED'in her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 TL yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, SED hizmetinden 160 bine yakın çocuğun yararlandığını bildirdi.