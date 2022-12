Bakan Yanık: Son 5 yılda yaşlı bireylerin sayısı yüzde 24 arttı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı'na katıldı. TBMM'de gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Bakan Yanık, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının her geçen gün arttığını ve buna karşın bakanlık olarak yaşlıların hayatını kolaylaştırarak refahlarını arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.



"GELECEK YILLARDA YAŞLANMA BAŞLIĞIYLA İLGİLİ OLARAK CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR"



Yaşlı ve yaşlılık sorunlarını konuşmak için bir araya geldiklerini belirten Bakan Yanık, "Ülkemiz 86 milyona yaklaşan nüfusu içinde, 27 milyonu bulan 18 yaş altı nüfus ile ne yazık ki gelecek yıllarda yaşlanma başlığıyla ilgili olarak ciddi riskler barındırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gelecekte karşılaşacağımız bu durumu öngörerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Ülkemiz, son 20 yılda sosyal devlet olmanın en önemli özelliği sayılan sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar gibi alanlarda devrim niteliği taşıyan çalışmalara imza atmıştır. Geldiğimiz noktada Ak Parti hükümetlerinin çalışmalarıyla dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden daha iyi işleyen bütüncül, kapsayıcı, şeffaf ve hak temelli bir sistem oluşturulmuştur" diye konuştu.



"İSTATİSTİKLER BİZE SON 5 YILDA YAŞLI BİREYLERİN SAYISININ YÜZDE 24 ORANINDA ARTTIĞINI GÖSTERİYOR"



Türkiye'nin yaşlı nüfusunda hızlı bir artış olduğunu dikkati çeken Yanık, "Hepinizin bildiği üzere, özellikle gelişmiş ülkeler hızlı bir yaşlanma döngüsüne girdiler. Türkiye'nin dahil olduğu birçok ülkede yaşlı nüfus oranları artıyor. Toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfus oranımız 2016 yılında yüzde 8.3'ten (6 milyon 651 bin 503) 2021 yılında yüzde 9.7'ye (8 milyon 245 bin 124) yükseldi. İstatistikler bize son 5 yılda yaşlı bireylerin sayısının yüzde 24 oranında arttığını gösteriyor. Her ülke, ancak nüfus dinamikleri kadar etkin bir refah düzeyine ulaşabilir. Bu noktada üretken nüfusu artırmanın yollarını aramak, sosyal politikalarımızın merkezinde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.



Yaşlıların hayat standardını ve hayat kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını söyleyen Bakan Yanık, 3'üncü Yaş Üniversitelerini yaygınlaştırdıklarını, 2022 yılı itibarıyla 11 üniversitede sunulan bu hizmetle 5 bin 665 yaşlı vatandaşın eğitim gördüğünü söyledi. Yaşlıların teknolojiye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için hazırlanan "Dijital Bahar Projesi"yle ise 6 huzurevinde 7 Dijital Bahar Odası oluşturduklarını belirten Yanık, böylece yaşlıların interneti aktif kullanarak pek çok dijital programa ulaşabildiğini belirtti.



Yaşlı bakım hizmetlerini yatılı bakım, gündüzlü bakım ve evde bakım modelleriyle güçlendirdiklerini söyleyen Yanık, "60 yaş üzeri 137 bin 502 engelli-yaşlı vatandaşımıza evinde bakan aile yakınlarına aylık 3 bin 336 Lira maddi destek sağlıyoruz" dedi.



"YAŞLI KABUL EDİLEN NÜFUS KABACA BİR ORANLA AB ÜLKELERİNDEN 2060 YILINDA YÜZDE 50'YE TÜRKİYE'DE İSE YÜZDE 25'LERE YAKLAŞACAKTIR"



Dünya nüfusunun her geçen gün yaşlanmaya devam ettiğini ifade eden TBMM Başkanı Şentop, "Birleşmiş Milletlerin dünya nüfusunun yaşlanması 2020 raporuna göre artan hayat süresine ve beklentisine ek olarak doğurganlık ve ölüm hızlarının azalması yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzerindeki kişilerin toplam nüfus içerisindeki oranını arttırmaktadır. 2021 yılında dünya genelinde 65 yaş ve üzeri yaklaşık 764 milyonun üzerinde kişi bulunmaktayken bu sayının 2050 yılında 1 buçuk milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Yine TÜİK verilerine göre ülkemizde 2021 yılında toplam 25 milyon 329 bin 833 hanenin yüzde 24'ünde en az bir yaşlı vatandaşımız yaşamaktadır. 65 yaş ve üzeri yaşlı kabul edilen nüfus kabaca bir oranla AB ülkelerinden 2060 yılında yüzde 50'ye Türkiye'de ise yüzde 25'lere yaklaşacaktır" ifadelerine yer verdi.