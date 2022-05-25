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Giriş Tarihi: 25.5.2022 12:00 Son Güncelleme: 25.5.2022 12:02

Bakan Yanık: Sosyal destek programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz

İHA
Bakan Yanık: Sosyal destek programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve ortaöğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz" dedi.


ÖDEMELER 28 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerin 28 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

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Bakan Yanık: Sosyal destek programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz
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