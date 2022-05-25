Bakan Yanık: Sosyal destek programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve ortaöğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz" dedi.