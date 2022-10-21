Bakan Yanık: Tip-1 diyabetli çocuklar için insülin ölçüm cihazları dağıtacağız

'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESTİK, TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK'

Türkiye'nin huzurlu ve güvenli bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Yanık, "Burası, terörden yıllarca çekmiş bir bölge. Muş'ta terörün verdiği zararı anlatacak değilim. Siz yıllarca içerden birebir hayatlarınız ile yaşadınız. Uluslararası sistemin tamamı tarafından desteklendiği halde, Türkiye'nin tek başına verdiği mücadele ile belini kırdığı bir büyük terör yapılanması var. Bunun başarısı bize ait. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Türkiye her meselede olduğu gibi, terör meselesinde de kendi göbeğini kendisi kesti. Bunların üstesinden geldik. Şimdi tarihi yeniden tersine döndürmeye çalışan, Türkiye'yi yeninden 80'lerin, 90'ların Türkiye'sine dönüştürmeye çalışan bir yapı var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna Allah'ın izniyle milletimiz de müsaade etmeyecek. Biz de AK Parti teşkilatları olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösterecek, milletimize hizmette yarışacak, milletimize de hakikati ifade etmek noktasında elimizden geleni yapacağız. Milletimiz teveccüh ettiği taktirde Allah da nasip ederse; 2023'ten sonra da bu millete hizmet etmeye, tarihi yeniden yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programın ardından Bakan Yanık, Muş Lalesi Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyarette bulundu. Yanık, ardından diğer programları için hareket etti.