Bakan Yanık: Toplum, kadına verilen değerle yükselir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) iş birliğinde hazırlanan '100'üncü Yılda Türk Kadını Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı.

Esenboğa Havalimanı Galeri Sergi Alanı'nda düzenlenen sergiyi Bakan Yanık ile TFMD Yönetim Kurulu üyeleri açtı. Serginin açılışında konuşan Bakan Yanık, "Toplumun, kadına verilen değerle yükseleceğine inanıyoruz. Kadına verilen değeri, aileye ve insanlığa verilmiş bir değer olarak kabul ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadınlarımız kamuda, özel sektörde, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarımızda üstlendiği sorumluluk duygusuyla milletimizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadın-erkek dayanışmasının, sevgi ve merhametin, toplumsal adaletin güçlendiği, farkındalığın arttığı bir yüzyıl olacak. Türkiye Yüzyılı, aile ve toplumun temeli, ekonomik ve sosyal kalkınmanın öznesi, özgüveni yüksek kadınların yüzyılı olacak. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile birlikte milletimize yeni bir hafıza hediye etmeyi hedefledik" diye konuştu.

Yarışmaya 420 fotoğrafçının, 3 bin 59 fotoğrafla katıldığını belirten Yanık, "Yapılan uzun değerlendirmeler, harcanan yoğun mesai, bazı fotoğrafların defalarca değerlendirilmesi sonrasında '100'üncü Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması' birinciliğini Covid-19 salgını sırasında Covid-19'a yakalanan annelerin bebekleriyle ilgilenen hemşire Ece Özcan'ın olduğu kareyle Uğur Yıldırım aldı" ifadelerini kullandı.